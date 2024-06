Stand: 30.06.2024 16:16 Uhr Motorsportclub feiert 65 Jahre Speedway Neubrandenburg

Der Motorsportclub Neubrandenburg feiert heute ein Jubiläum: Vor 65 Jahren wurde in Neubrandenburg das erste Speedway-Rennen veranstaltet. 12.000 Zuschauer waren am 30. Juni 1959 im damaligen Harder-Stadion dabei. Die Neubrandenburger Fahrer waren besonders zu DDR-Zeiten sehr erfolgreich auf der ovalen Motorrad-Rennbahn. Mitte der 1990er-Jahre wurde das Stadion abgerissen. Seit einigen Jahren versuchen einige Enthusiasten, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Zehn Junioren trainieren bereits regelmäßig auf der provisorischen Bahn in Warlin bei Neubrandenburg, das große Ziel ist aber, irgendwann ein neues Stadion zu bauen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte