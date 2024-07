Motorschaden: Fähre vor Warnemünde manövrierunfähig Stand: 11.07.2024 12:00 Uhr Die rund 200 Meter lange Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" der Reederei TT Line hat rund elf Kilometer vor Warnemünde einen Maschinenschaden. Drei Schlepper bringen das manövrierunfähige Schiff zurück in den Hafen.

Die Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" der Reederei TT Line hat auf der Ostsee rund elf Kilometer vor Rostock-Warnemünde einen Maschinenschaden und ist manövrierunfähig. Das haben das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Stralsund und das Rostocker Hafenamt bestätigt.

Drei Schlepper im Einsatz

Die rund 200 Meter lange Fähre soll nach Rostock geschleppt werden. Es seien bereits drei Schlepper vor Ort, die das Schiff sicher in den Hafen bringen sollen. Es gebe keine Verletzten und es bestehe keine Gefahr für Passagiere und Crew, hieß es. Die Reederei hat den Schaden bislang nicht bestätigt. Reisende hatten sich telefonisch an den Norddeutschen Rundfunk gewendet. Details zum Hintergrund des Schadens und zur Ankunft der Fähre in Rostock sind bislang nicht bekannt.

Das Schiff "Tinker Bell" hat 200 Kabinen für mehr als 200 Reisende und bedient die Häfen von Travemünde, Rostock, Świnoujście und Trelleborg.

