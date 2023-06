Stand: 02.06.2023 11:16 Uhr Möllenbeck: Gebäude nach Autobatterie-Explosion abgebrannt

In Möllenbeck südlich von Neubrandenburg ist ein Nebengebäude mit zwei separaten Bereichen auf einem Privatgrundstück vollständig abgebrannt. Grund war laut Polizei die Explosion einer Autobatterie. Ein 38-jähriger Bewohner des Grundstücks habe die Batterie an ein Ladegerät angeschlossen, kurz darauf sei es zu der deutlich hörbaren Explosion gekommen. Sein Bereich habe sofort in Flammen gestanden, die später auch auf den Bereich seines Nachbarn des insgesamt 20 mal 10 Meter großen Gebäudes übergriffen. Es sei niemand verletzt worden, der Sachschaden betrage 25.000 Euro.

