Möglicher Drogenkonsum? Jugendlicher stirbt in Zingst Stand: 30.09.2024 10:50 Uhr Am Wochenende ist ein 15-jährigen Jugendlicher in Zingst verstorben. Zeugenaussagen deuten laut Polizei auf den Gebrauch von Drogen hin. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt nach dem Tod eines Jugendlichen. Die Rettungskräfte wurden demnach in der Nacht zu Sonntag alarmiert. In der Schulstraße gab es einen medizinischen Notfall bei einem 15-jährigen Deutschen. Die Einsatzkräfte hatten noch vor Ort versucht, den Jugendlichen zu reanimieren. Später konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden.

Ermittlungen zur Todesursache

Laut Polizei deuten erste Zeugenaussagen auf einen möglichen Drogenkonsum hin. Die genauen Umstände sind aber noch unklar. Das Kriminalkommissariat Stralsund ist im Einsatz und hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

