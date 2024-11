Mögliche Fahrerflucht: Prozess nach tödlichem Unfall in Malchin Stand: 12.11.2024 10:34 Uhr Im Prozess wegen möglicher Fahrerflucht vor dem Neubrandenburger Amtsgericht hat die 22-jährige Angeklagte umfassend ausgesagt. Sie soll an Weihnachten vor zwei Jahren in Malchin eine Studentin angefahren haben, die dabei ums Leben kam.

Nach dem Unfalltod einer Studentin vor zwei Jahren in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Dienstag vor dem Amtsgericht Neubrandenburg der Prozess gegen die mutmaßliche Verursacherin begonnen. Die inzwischen 22-jährige Neubrandenburgerin soll die Studentin am ersten Weihnachtsfeiertag spätabends auf einer Straße mit ihrem Auto erfasst haben und danach weitergefahren sein. Passanten fanden die junge Frau am nächsten Morgen tot. Nun hat die Angeklagte vor Gericht eine umfassende Aussage gemacht.

Angeklagte will kaputte Frontscheibe nicht bemerkt haben

Demnach könne sie sich an einen dumpfen Knall während ihrer Fahrt auf der B104 in Malchin am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages vor zwei Jahren erinnern. Sie habe angenommen, den Bordstein oder eine Mülltonne berührt zu haben. Sie sei aber weitergefahren und habe dann erst in Güstrow (Landkreis Rostock) bei ihrem Freund die Schäden an ihrem Auto bemerkt - Frontscheibe und Scheinwerfer waren kaputt. Ihr Freund meinte, dass es ein Wildunfall gewesen sei. Eine Zeugin hat im Gericht von der vergeblichen Suche nach ihrer Freundin in Malchin. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang anhand der Spuren am Auto erklären.

Erst nach einem Tag bei Polizei gemeldet

Die Angeklagte hatte sich erst am Tag nach dem Unfall bei der Polizei gemeldet. Bereits in den Vernehmungen sagte sie damals aus, sie habe einen Knall an ihrem Fahrzeug bemerkt, habe das aber nicht mit einem Unfall in Verbindung gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vor. Es bestehe aber kein hinreichender Tatverdacht einer fahrlässigen Tötung. Der Unfall sei einem Gutachten zufolge nicht vermeidbar gewesen.

