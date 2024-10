Mit Kraft und großem Geschirr: Pferd bei Zierow aus Graben gerettet Stand: 03.10.2024 11:00 Uhr In Zierow bei Wismar musste am Mittwochnachmittag ein Pferd aus einem Graben befreit werden. Feuerwehrleute waren mit Muskelkraft und einem Großtierrettungsgeschirr im Einsatz, um das Tier unbeschadet aus seiner schlammigen Lage zu holen.

"Pferd auf Wiese in misslicher Lage" - so lautete der Alarm für die Freiwilligen Feuerwehren in Zierow und Hohenkirchen (Landkreis Nordwestmecklenburg) am Mittwochnachmittag. Nahe einer Koppel war ein Pferd beim Sprung über einen Zaun in einem Graben gelandet. Alle Rettungsversuche der Besitzer blieben erfolglos. Bis zum Rücken steckte das Pferd im Schlamm fest, als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen.

Rettung mit Muskelkraft von 20 Helfern

Seit Anfang des Jahres ist die Feuerwehr um Zugführer Tizian Gutsche im Besitz eines sogenannten Großtierrettungsgeschirrs mit speziellen Gurten - für das Pferd und seine Besitzer ein Glück. Mit Muskelkraft von ungefähr 20 Feuerwehrleute wurde das Tier mit Hilfe der Technik behutsam aus dem Graben gezogen, berichtet Tizian Gutsche bei NDR 1 Radio MV. Die schwere Arbeit haben die Einsatzkräfte bewusst selbst übernommen, um - wie Gutsche schilderte - "mehr Gefühl" am Tier zu haben.

Ein Tierarzt hat den Einsatz unterstützt und das Pferd auch zum Schutz der Feuerwehrleute narkotisiert. Am frühen Mittwochabend konnte es dann wohlbehalten an seine Besitz übergeben werden.

