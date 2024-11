Militärflugzeuge kreisten über MV: Das war der Grund Stand: 13.11.2024 10:38 Uhr Eine Luftbetankungsübung von Luftwaffen einieger NATO-Staaten hat am Dienstagabend für Aufmerksamkeit gesorgt. Militärflugzeuge der Bundeswehr und der NATO drehten mehrere Runden zwischen Schwerin und Rostock.

Am Dienstagabend kam es am Himmel von Mecklenburg-Vorpommern zur Sichtung von Militärflugzeugen, die auch unüberhörbaren Fluglärm verursachten. Manch ein Anwohner guckte verdutzt zum Himmel und wunderte sich, was da los war. Nach NDR Informationen handelte es sich dabei um eine Luftbetankungsübung mit Flugzeugen der Luftwaffe. Hauptsächlich beteiligt waren ein Tankflugzeug und ein Transportflugzeug des Typs Airbus A400M, das laut Daten von flightradar24.com im niedersächsischen Wunstorf gestartet war. Das Duo zog etwa zwischen 19 und 21 Uhr knapp ein Dutzend Schleifen zwischen Schwerin und Rostock. Dabei näherten sich immer wieder andere Militärflugzeuge, die nur zeitweise auf Trackingportalen sichtbar waren.

Weitere Übungen über Berlin und Rügen

Zudem war auch in den Lufträumen über Rügen und Berlin Einiges los. Über Rügen drehten Zieldarstellungsflugzeuge der Gesellschaft für Zieldarstellung ihre Runden, die im schleswig-holsteinischen Hohn bei Rendsburg gestartet waren. Zeitgleich zog ein AWACS-Aufklärungsflugzeug über Berlin exakt runde Kreise. Wie die Luftwaffe im Kurznachrichtendienst "X" mitteilte, handelte es sich dabei um eine reguläre Übung. Ob alle drei Übungen miteinander im Zusammenhang standen, blieb zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr