Militärfahrzeuge für Republik Moldau werden in Neubrandenburg gebaut Stand: 28.08.2024 14:15 Uhr Die Neubrandenburger Niederlassung des Rüstungsunternehmens General Dynamics stellt derzeit 14 gepanzerte Fahrzeuge fertig. Sie sind für die Republik Moldau bestimmt.

In Neubrandenburg findet derzeit die Endmontage von 14 gepanzerten Truppentransportern für die Republik Moldau statt. Die Fahrzeuge seien in der Schweiz vorgefertigt worden, teilte die Niederlassung des Rüstungsunternehmens General Dynamics dem NDR auf Anfrage mit. Der Auftrag umfasse auch das Training der Soldaten, die die Transporter des Typs "Piranha" später fahren und bedienen sollen. Zum finanziellen Umfang des Auftrags machte General Dynamics keine Angaben. Bis 2027 sollen alle Fahrzeuge ausgeliefert werden. Das Unternehmen hatte 2023 bereits 19 ähnliche Piranhas aus dänischen Beständen für die Republik Moldau aufgearbeitet.

Verteidigungsfähigkeit soll gestärkt werden

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte Ende Mai der Republik Moldau weitere Unterstützung zugesagt. Die insgesamt 33 gepanzerten Fahrzeuge sind Teil der militärischen Hilfe, die die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen ihrer sogenannten Ertüchtigungsinitiative zahlreichen Ländern gewährt. Sie würden die Verteidigungsfähigkeit der Republik Molda stärken und ihr ermöglichen, an internationalen Friedensmissionen teilzunehmen, so das Verteidigungsministerium in Bonn. Ähnlich wie Georgien sehe sich Moldau durch Russland unmittelbar in seiner Souveränität bedroht, entsprechend groß sei der Unterstützungsbedarf durch Partner, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.08.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte