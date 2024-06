Fregatten-Auftrag: Peene-Werft wird beteiligt Stand: 19.06.2024 17:49 Uhr Die Flotte der Deutschen Marine bekommt Zuwachs von zwei weiteren Fregatten. Die Verträge für die Aufträge wurden nun unterschrieben.

Die Peene-Werft in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erhält offiziell den Auftrag für den Bau der Hinterschiffe von zwei Fregatten der Klasse F 126. Nach dem es bereits letzte Woche grünes Licht im Haushaltsausschuss des Bundestages für den Bau der Fregatten gab, ist nun klar, dass auch die Peene-Werft von dem 3,2 Milliarden Euro schweren Projekt profitiert. Der niederländische Marineschiffbauer Damen Naval unterzeichnete mit dem zuständigen Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr am Mittwoch einen entsprechenden Vertrag.

Planungssicherheit und Arbeitsplätze für Vorpommern

Die beiden 166 Meter langen Fregatten entstehen im Auftrag der Deutschen Marine und sollen 2033 und 2034 ausgeliefert werden. Ein erstes Schiff dieser Baureihe wurde bereits in Wolgast auf Kiel gelegt worden. Neben der Peene-Werft sind die Kieler Werft German Naval Yards und der Hamburger Naval Vessels Lürssen am Bau beteiligt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnete die Auftragsvergabe als sehr gute Nachricht. Der Auftrag gebe Planungssicherheit für die Werft in Wolgast und sichere wichtige Industriearbeitsplätze in Vorpommern.

