Mildes Frühjahr sorgt für frühe Apfelernte in MV Stand: 10.08.2024 18:12 Uhr Infolge milder Witterung im Frühjahr startet die Apfelernte in diesem Jahr früher als sonst. Äpfel sind das wichtigste Obst in Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaft.

In diesem Jahr starten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern früher mit der Apfelernte. Experten zufolge liegt das daran, dass die Bäume nach den milden Temperaturen im Februar und März zeitiger geblüht haben. Zehn bis zwölf Tage Vorsprung sind es nach den Worten des Obstexperten Rolf Hornig von der LMS Agrarberatung Mecklenburg-Vorpommerns. Die ersten frühen Sorten werden im Norden bereits geerntet, zum Beispiel die Sorte Delba. Die Haupternte werde voraussichtlich Ende August im Land beginnen - üblich ist in der Regel die erste September-Woche. Dann sei etwa der Elstar reif.

Ernte von 25.000 Tonnen erwartet

Die Apfelblüte war in diesem Jahr aufgrund der milden Witterung im Februar und März sehr zeitig. Für die Erntemenge ist der Experte optimistisch. Diese dürfte sich nach seiner Einschätzung auf dem Niveau des Durchschnitts der vergangenen fünf Jahre bewegen - das sind 25.000 Tonnen. Äpfel sind das wichtigste Obst in Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaft. Apfelplantagen bedecken etwa 1.500 Hektar.

