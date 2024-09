Migrationspolitik: Grenzkontrollen und Zurückweisungen im Fokus Stand: 09.09.2024 18:35 Uhr Die Debatte um die Migrationspolitik in Deutschland wird weiterhin kontrovers geführt. Vor allem Forderungen nach verschärften Grenzkontrollen und Zurückweisungen sorgen für Diskussionen.

Kommunen und die Union drängen zunehmend darauf, die deutschen Grenzen strenger zu kontrollieren und Menschen ohne gültige Papiere direkt abzuweisen. Diese Maßnahmen sollen nach Ansicht der Befürworter den Anstieg irregulärer Migration eindämmen und die Sicherheitslage im Land verbessern. Doch 27 Organisationen, darunter Amnesty International und der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern, stellen sich entschieden gegen diese Pläne. In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie, dass das Recht, in Deutschland und Europa Schutz zu suchen, zur "DNA der Demokratie" gehöre. Die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den Grenzen würde nicht nur die Werte der Demokratie aushöhlen, sondern auch gegen europäisches Recht verstoßen.

Ursachen von Flucht und Vetreibung bekämpfen

Ulrike Seemann-Katz, Vorsitzende des Flüchtlingsrats Mecklenburg-Vorpommern, betont, dass langfristige Lösungen erforderlich seien. Es müsse in erster Linie darum gehen, die Ursachen von Flucht und Vertreibung zu bekämpfen, um den Migrationsdruck zu reduzieren. Seemann-Katz schlägt außerdem vor, Asylanträge bereits an den Außengrenzen Europas zu prüfen, um die Verfahren zu beschleunigen und den Druck auf die deutschen Grenzen zu verringern. Langfristig könne so die Zahl der irregulären Einreisen gesenkt werden, ohne die grundlegenden Rechte von Geflüchteten einzuschränken.

Diskussionen nach Messerangriff in Solingen

Die Diskussion um diese Maßnahmen hat nach einem tragischen Messerangriff in Solingen vor etwa zwei Wochen erneut an Fahrt gewonnen. Der Vorfall hat die Debatte um Migration und Sicherheit verschärft und zu verstärkten Forderungen nach politischen Veränderungen geführt.

