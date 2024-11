Mehrere Schafe bei Usadel gerissen Stand: 26.11.2024 05:09 Uhr In der Nähe von Usadel bei Neubrandenburg sind in einer Schafherde Tiere gerissen worden. Es wurden nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums mindestens 17 Muttertiere getötet, weitere Schafe aus der Herde fehlen noch.

Nach erster Einschätzung könnte es sich um Wolfsrisse handeln. Genauer könne das aber erst nach Auswertung der Genproben gesagt werden, so ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Ein Rissgutachter war vor Ort und hat entsprechende Genproben genommen. Die Auswertung dauere ein paar Tage. Die gerissenen Schafe gehörten einer Herde an, die an der Lieps südlich des Tollensesees die dortige Hügellandschaft vor Verbuschung bewahren soll, schreibt der Nordkurier.

Wölfe rissen bis Mitte Oktober mehr 260 Nutztiere in MV

Insgesamt wird die Zahl der Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu 180 Tiere geschätzt. Derzeit gilt der Wolf als streng geschützte Art, auf EU-Ebene wird aber darüber diskutiert, diesen Schutzstatus herabzustufen. Allein von Januar bis Mitte Oktober haben Wölfe laut Umweltminister Till Backhaus (SPD) mehr als 260 Nutztiere im Land gerissen. Wölfe hätten von 2007 bis 2023 in MV 1.670 Tiere getötet und 492 verletzt, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Die vom Land von 2017 bis 2023 beglichene Schadenersatzsumme beläuft sich demnach auf 232.800 Euro. Schutzmaßnahmen gegen Wölfe seien von 2013 bis 2023 mit 2,9 Millionen Euro gefördert worden.

