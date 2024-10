Begegnung mit Wölfen: Wie verhalte ich mich richtig?

Sehr gering. Die jüngsten Zahlen dazu sind von 2021. Der Naturschutzbund NABU hatte Ergebnisse der norwegischen NINA-Studie von 2002 aktualisiert. Innerhalb von gut 18 Jahren sind in Europa und Nordamerika zusammen nur 14 Angriffe bekannt, zwei davon mit tödlichem Ausgang, die aber beide in Nordamerika stattfanden. Übergriffe in Deutschland sind laut der Studie nicht festgestellt worden. Die Ursache für ein furchtloses Verhalten der Wölfe gegenüber Menschen liege laut NABU darin, dass Wölfe sich an Futterquellen gewöhnen, die sie in der Nähe von Siedlungen finden.