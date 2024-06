Stand: 17.06.2024 07:04 Uhr Mehr illegale Einreisen nach MV aus dem Ausland

In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang mehr Menschen illegal eingereist als in der ersten Hälfte des Vorjahres. Viele von ihnen sind laut Bundesinnenministerium über die Belarus-Route nach Deutschland gekommen. Die Bundespolizei hat bis Ende Mai 1.077 unerlaubt eingereiste Personen registriert. Im ersten Halbjahr 2023 waren es noch 748, das geht aus einer Anfrage der AfD an das Bundesinnenministerium hervor. Allein am vergangenen Mittwoch hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben fünf Inder und 14 Afghanen nahe der Grenze zu Polen aufgegriffen. Nach einem Rückgang der illegalen Zuwanderung im Winter steige die Zahl unerlaubter Einreisen über diesen Weg nun wieder, hieß es. Polen und die EU beschuldigen die russischen und belarussischen Präsidenten Putin und Lukaschenko, Menschen aus dem Nahen Osten und anderen Krisenregionen gezielt mit Visa und Logistik unerlaubt in die EU zu lotsen. Seit Herbst kontrolliert die Polizei verstärkt an den Grenzen zu Polen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.06.2024 | 07:30 Uhr