Mehr als 60 Millionen Euro für Städtebau in MV

Stand: 03.10.2022 12:33 Uhr

Für den Städtebau stehen in Mecklenburg-Vorpommern im laufenden Jahr 62,1 Millionen Euro Fördermittel bereit. "Der Fokus liegt in diesem Programmjahr wieder auf der Unterstützung von Bauvorhaben für Schulen, Kitas, Sporthallen, Theatern und ähnlichen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur", sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Montag.