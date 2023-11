Mediziner und Apotheker warnen vor "Gesundheitskollaps" in MV Stand: 07.11.2023 16:03 Uhr Mecklenburg-Vorpommern steuert nach Einschätzung von Ärzte- und Apothekerverbänden auf einen "Gesundheitskollaps" zu. Zunehmende Bürokratie, Fachkräftemangel und ungeeignete politische Rahmenbedingungen würden die ambulante Versorgung erschweren.

Laut Angelika von Schütz, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Mecklenburg-Vorpommern, sei jetzt der Zeitpunkt für die Politik im Land aufzuwachen. "Die Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erschöpft und ausgebrannt, wütend und enttäuscht", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung und des Apothekerverbands in MV. Die Stimmung in den Praxen sei noch nie so angespannt gewesen. Die Probleme in der Branche: Nachwuchs- und Fachkräftemangel, ein Übermaß an Bürokratie, sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben sowie fehlende Anerkennung.

Verbände: Politik soll sich mehr einsetzen

Die Verbände fordern die Landesregierung und Bundestagsabgeordnete aus dem Land auf, sich stärker für die Vertreter der Gesundheitsberufe einzusetzen. "Wir erwarten ganz einfach, dass man uns miteinbezieht - gar nicht unbedingt als Entscheider, aber als Berater", so Angelika von Schütz heute in Schwerin. Weder auf Bundes- noch auf Landesebene gebe es jedoch ein offenes Ohr für drohende Versorgungsdefizite, beklagte auch Jens Palluch, stellvertretender Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in MV.

Apotheken wollen auf Situation hinweisen

Um auf die Dringlichkeit ihrer Lage aufmerksam zu machen, wollen die Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern morgen schließen. Auch in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen bleiben die Türen morgen für Kunden zu. Nur der Apothekennotdienst soll für dringende Fälle zur Verfügung stehen. Die Aktion soll erst der Anfang einer ganzen Protestwelle im ambulanten Bereich sein.

