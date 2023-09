Stand: 09.09.2023 08:50 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Wirtschaftspreise übergeben

Das Mediclin-Müritz Klinikum Waren ist als "Unternehmen des Jahres im Kreis Mecklenburgische Seenplatte" geehrt worden. Mit der Auszeichnung ist auch die Nominierung für den Landeswettbewerb "Unternehmen des Jahres 2024" in Mecklenburg-Vorpommern verbunden. Das Warener Klinikum sticht in der Kategorie "Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit" hervor: Es gibt sogenannte "Mutti-Schichten" mit familienfreundlichen Arbeitszeiten, eine Kooperation mit dem Kindergarten gleich nebenan, Projekttage für Schüler und Schülerinnen, z.B. zum menschlichen Körper, zur Ersten Hilfe und zum Thema Drogen. Auch ein Urlaubsresort am Fleesensee, der "Elektro-Anlagenbau Neustrelitz" und die Firma "WindBauer" in Neubrandenburg erhielten Auszeichnungen. Dr Maschinenbauer Robert Grundmann aus Moltzow wurde mit einem Sonderpreis als "Jungunternehmer des Jahres" geehrt.

