Stand: 24.04.2024 10:18 Uhr Matzlow-Garwitz: Wasserleiche in Elde entdeckt

In Matzlow-Garwitz nahe Parchim haben Anwohnende am Abend eine Wasserleiche in der Elde entdeckt. Polizei und Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die leblosen Überreste einen Mannes. Einem Polizeisprecher zufolge wird der Leichnam jetzt gerichtsmedizinisch untersucht, um die Todesumstände und die Identität zu klären. Die Erkenntnisse sollen dann mit Vermisstenfällen aus der Region abgeglichen werden. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

