Mathe-Abitur in MV fällt besser aus als in den Vorjahren Stand: 17.07.2024 14:32 Uhr Die Ergebnisse der Mathe-Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern sind im Durchschnitt in diesem Jahr besser ausgefallen als 2023. In Deutsch und Englisch hingegen sind sie konstant.

Im Mathe-Abitur haben die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bessere Ergebnisse erzielt als die vorigen Jahrgänge. Das sei sowohl in den Grund- als auch in den Leistungskursen der Fall gewesen, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), nachdem ihr Ministerium die von den Gymnasien übermittelten Noten ausgewertet hat. Bei Aufgaben mit wissenschaftlichem Taschenrechner wurden demnach in Grundkursen im Schnitt mit 6,5 Punkten deutlich bessere Resultate erzielt als noch im Vorjahr (5,1 Punkte). Bei Leistungskursen lag dieser Wert mit durchschnittlich 8,5 Punkten ebenfalls höher als noch 2023 (7,7 Punkte). 15 Punkte sind die Höchstzahl. 14 Punkte entsprechen einer "klassischen" Eins, 11 Punkte einer Zwei und 8 Punkte einer Drei.

Eine Stunde Mathe zusätzlich

Oldenburg nannte die Ergebnisse "erfreulich". Sie basierten auf Fortbildungs- und Beratungsangeboten für Lehrkräfte, neuen Materialien zur Prüfungsvorbereitung und der Weiterentwicklung der Prüfungsstruktur im Fach Mathematik. Mit dem neuen Schuljahr gibt es in Mecklenburg-Vorpommern eine zusätzliche Unterrichtsstunde im Grundkurs Mathematik.

Deutsch- und Englisch-Noten kaum verändert

Die Prüfungsergebnisse in den Fächern Deutsch und Englisch sind laut Oldenburg seit Jahren konstant mit Werten zwischen 8,1 und 9,7 Notenpunkten. Wie viele der rund 5.300 Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler das Abitur in diesem Jahr nicht bestanden haben, gab das Ministerium zunächst nicht an.

