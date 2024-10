Malchow: 86-Jähriger stirbt bei Reisebuspause Stand: 08.10.2024 05:23 Uhr Der Mann aus dem Kreis Rosenheim in Bayern habe die Straße überquert, um an einem Feldweg austreten zu zu können. Auf dem Weg zurück über die unbeleuchtete Straße wurde er von einem Auto erfasst.

Am Montagabend ereignete sich auf der B192 in Höhe der Abfahrt Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Fußgänger ums Leben kam. Der Mann, der zuvor als Fahrgast eines Reisebusses ausgestiegen war, betrat beim Überqueren der unbeleuchteten Straße die Fahrbahn und wurde von einem in Richtung Waren fahrenden Auto erfasst. Laut Polizei hatte der Mann den Bus an einer Tankstelle verlassen, um einen Feldweg in der Nähe zu betreten. Der Fahrer des Autos, ein 70-jähriger Mann, und seine Beifahrerin blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Reisegruppe aus Bayern lehnte Seelsorge ab

Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. An der Unfallstelle wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den Unfallhergang zu klären. Die B192 blieb währenddessen für den Verkehr befahrbar, da dieser um die Unfallstelle herumgeleitet wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Einem Polizeisprecher zufolge lehnte die Reisegruppe Seelsorge-Angebote ab und setzte die Reise fort.

