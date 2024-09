Mähdrescher-Unfall: Amtsgericht stellt Verfahren gegen Landwirt ein Stand: 25.09.2024 12:25 Uhr Der dramatische Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow im August 2023 bleibt strafrechtlich ohne Konsequenzen. Das Amtsgericht Rostock hat das Verfahren gegen einen 26-jährigen Landwirt eingestellt.

Nach dem dramatischen Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) ist das Verfahren gegen einen 26-jährigen Landwirt am Mittwoch vom Amtsgericht Rostock eingestellt worden. Laut Gericht gibt es keinen Grund für eine Strafverfolgung. Bei dem Unfall war ein Kollege des Landwirts in die laufenden Förderschnecken des Mähdreschers geraten. Noch vor Ort mussten ihm beide Beine amputiert werden.

Anklage nur wegen des öffentlichen Interesses

Nachdem es sowohl den Angeklagten als auch den Geschädigten angehört hatte, entschied das Gericht nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung, das Verfahren einzustellen. Weder das Unfallopfer noch die Staatsanwaltschaft forderten eine Bestrafung des Landwirts. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass sie allein wegen des großen öffentlichen Interesses an dem Fall gegen den Landwirt ermittelt habe. Die Entscheidung des Gerichts ist rechtskräftig.

Verstopftung im Korntank

Im August vergangenen Jahres wollte ein damals 25-jähriger Landwirt auf einem Feld bei Hohen Luckow eine Verstopfung im Korntank seines Mähdreschers lösen. Dabei geriet er in die laufenden Förderschnecken. Noch vor Ort musste ihm ein Team der Universitätsmedizin Rostock beide Beine amputieren. Neben dem jungen Mann waren zum Unfallzeitpunkt der nun angeklagte Landwirt und eine 25-jährige Erntehelferin auf dem Feld.

Sicherheitsmechanismus ausgesetzt

Am Unfallort ging die Polizei davon aus, dass der automatische Sicherheitsmechanismus des Mähdreschers aussetzte. Normalerweise geht die Maschine aus, wenn sich niemand auf dem Fahrersitz befindet. Die Beamten vermuteten jedoch, dass sich die Erntehelferin noch auf dem Sitz befand und deshalb die Maschine weiterlief.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.09.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock