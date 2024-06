MV zahlt 120 Euro für eine Woche Ferienpraktikum im Handwerk Stand: 29.06.2024 08:46 Uhr Jugendliche, die in den Sommerferien ein Praktikum im Handwerk machen möchten, bekommen dafür jetzt Geld. 120 Euro zahlt das Land pro Woche.

Die Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern sehen die Einführung der Praktikumsprämie als wichtiges Mittel, um den Nachwuchs im Handwerk zu sichern. Das Land fördert das Praktikumsprogramm mit 220.000 Euro.

So gibt es Geld für ein Handwerkspraktikum in MV

Drei Wochen wird das Praktikum gefördert, das bedeutet, dass es bis zu 360 Euro für jede Schülerin und jeden Schüler ab der Klassenstufe Acht geben kann. Grundlage ist ein Praktikumsvertrag mit einem Handwerks-Betrieb - zum Beispiel einem Tischler, Elektriker oder Friseur. Dieser Vertrag muss spätestens eine Woche vor Beginn des Ferienpraktikums bei der Handwerkskammer vorgelegt werden. Nach dem Praktikum müssen der Kammer ein Arbeitszeitnachweis von der Firma und ein Bewertungsbogen des Jugendlichen geschickt werden. Erst dann wird das Geld ausgezahlt. Die Sommerferien beginnen in Mecklenburg-Vorpommern am 22. Juli.

Die Präsidenten der beiden Handwerkskammern, Uwe Lange (Schwerin) und Axel Hochschild (Ostmecklenburg-Vorpommern), hoffen auf eine rege Nutzung: "Wir freuen uns, dass die Landesregierung unseren Vorschlag aufgegriffen hat und die Praktikumsprämie noch rechtzeitig vor den Sommerferien ermöglicht. Die Kammern werden die Anträge zügig bearbeiten, sodass möglichst viele Praktika bereits in diesem Sommer absolviert werden können," erklären sie.

Andere Bundesländer bieten bereits bezahlte Ferienpraktika an

Bezahlte Ferienpraktika gibt es bereits in einigen Bundesländern, etwa in Sachsen-Anhalt. Dort sei die Nachfrage sehr gut, so eine Sprecherin der Handwerkskammer Schwerin. Gefördert werden in Sachsen-Anhalt sogar vier Praktikumswochen pro Jahr mit insgesamt 480 Euro.

Weitere Informationen Ferienjobs: Das ist erlaubt und das ist verboten Ferienjobs sind vor allem in den Sommerferien beliebt, um das Taschengeld aufzubessern. Diese Regeln müssen Schüler beachten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.06.2024 | 09:00 Uhr