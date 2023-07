Stand: 06.07.2023 11:00 Uhr MV verzeichnet die wenigsten Insolvenzen bundesweit

Die Creditreform Wirtschaftsauskunftei hat im ersten Halbjahr nur 35 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Das ist der niedrigste Wert bundesweit. Der Durchschnittswert lag bei 56. Pamela Buggenhagen, Geschäftsführerin des Unternehmerverbands Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin, vermutet aber, dass die Zahlen auch hier noch steigen werden. Das zumindest habe eine Abfrage bei Steuerberatern der Region ergeben. Laut Buggenhagen würden sich die Unternehmen in Westmecklenburg aktuell eher noch verkleinern statt direkt aufzugeben. Das würde aber nicht ewig so weitergehen. Besonders betroffen seien aktuell energieintensive Betriebe.

