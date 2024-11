MV-Wirtschaftsminister Meyer gibt Amt auf - Wolfgang Blank soll übernehmen Stand: 19.11.2024 11:10 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer gibt überraschend sein Amt auf. Ein Nachfolger ist schon gefunden.

Kurz vor Jahresende dreht sich das Personalkarussell in der Landesregierung. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat überraschend verkündet, sein Amt aufzugeben. Darüber informierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag zum Auftakt einer zweitägigen Kabinettsklausur. Der 65-jährige Meyer ist seit November 2021 Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit und leitete zuvor zwei Jahre das Finanzministerium. Meyer gab laut Schwesig als Grund für sein Ausscheiden gesundheitliche Gründe an.

Der Nachfolger steht schon fest

Auch die Nachfolge soll schon geklärt sein. Der langjährige Präsident der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg, Wolfgang Blank, soll das Ministerium übernehmen. Blank ist parteilos. Er könnte bereits in der zweiten Dezemberwoche bei der nächsten Landtagssitzung vereidigt werden.

