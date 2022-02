MV-Werften: Verkauf des Werftgeländes an Stadt Stralsund vor Abschluss Stand: 25.02.2022 12:57 Uhr Der Verkauf des Werftgeländes der insolventen MV-Werften in Stralsund steht kurz vor dem Abschluss. Laut Insolvenzverwalter Christoph Morgen könnte das Areal bereits am Montag an die Hansestadt Stralsund verkauft werden.

Bis zum heutigen Freitag können sich Interessenten noch bewerben. Bislang gebe es kein besseres Angebot als das der Hansestadt Stralsund, so Morgen. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sagte, er sei fest entschlossen, das Werftgelände zu kaufen - neben dem Grundstück auch die Hallen und die Maschinen. Er wolle einen maritimen Gewerbepark errichten. Dafür müsse die Stadt so schnell wie möglich das Gelände beräumen und Pächter suchen.

AUDIO: Wie weiter mit der Werft Stralsund (1 Min) Wie weiter mit der Werft Stralsund (1 Min)

Transfergesellschaft ab 1. März

Am Montag will die Bürgerschaft in einer Dringlichkeitssitzung über den Kauf entscheiden. Laut dem Betriebsrat wechseln alle noch verbliebenen 230 Beschäftigten in Stralsund zum 1. März in die neue Transfergesellschaft. Dafür stellt das Land mehr als 20 Millionen Euro bereit. Die Transfergesellschaft soll zunächst vier Monate arbeiten und die Werftmitarbeiter für neue Aufgaben qualifizieren.

