MV-Trend: AfD laut Wahlumfrage deutlich stärkste Kraft Stand: 28.01.2025 19:30 Uhr Knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl liegt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern in der Wählergunst deutlich vorn. Laut einer repräsentativen infratest-dimap Umfrage im Auftrag des NDR kommt die Partei landesweit auf 31 Prozent.

von Stefan Ludmann

Aus Rot wird Blau: Mecklenburg-Vorpommern steht vor einem politischen Farbwechsel. Die in Teilen rechtsextreme AfD könnte bei der Bundestagswahl am 23. Februar im Land erstmals stärkste Kraft werden und damit die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der Spitzenposition verdrängen. Die AfD würde ihr 18-Prozent-Ergebnis bei der Wahl 2021 um 13 Punkte verbessern. Mit diesem Stimmengewicht zeichnet sich auch ein Erfolg von AfD-Direktkandidaten ab. Bei den vergangenen Bundestagswahlen scheiterten die AfD-Bewerber noch. Jetzt scheint sogar jeweils eine Mehrheit in den sechs Wahlkreisen zwischen Anklam und Zarrentin in Reichweite.

CDU abgeschlagen

Denn der Abstand zu den Mitbewerbern ist groß. Die CDU erreicht laut Umfrage 21 Prozent. Das sind zwar knapp vier Punkte mehr als bei der Wahl vor drei Jahren. Allerdings zeigt der Trend für die Union in Mecklenburg-Vorpommern eher nach unten: Bei der Umfrage im Oktober 2024 kam die CDU im Land noch auf 25 Prozent. Offenbar zahlt sich der betont migrationskritische Kurs und die Anti-Links Ausrichtung der Landespartei nicht aus.

SPD halbiert

Vor einem Absturz steht die SPD. Vor drei Jahren erreichte die Partei bei der Bundestagswahl noch knapp 30 Prozent und holte alle sechs Direktmandate in den Wahlkreisen. Davon ist die Partei von Regierungschefin Schwesig weit entfernt. Gerade einmal 15 Prozent würden ihr Kreuz bei der SPD machen, das wäre eine Halbierung des bisherigen Ergebnisses. Die Sozialdemokraten könnten damit unter ihr Allzeit-Tief von 2017 fallen. Damals holten sie 15,1 Prozent und schickten mit Sonja Steffen und Frank Junge nur zwei Abgeordnete nach Berlin.

Linke nur knapp über Sperrklausel

Auch für den Koalitionspartner in Schwerin, Die Linke, sieht es schlecht aus. Auf 6 Prozent kommt die Partei aktuell, vor drei Jahren waren es noch 11,1 Prozent. Die Talfahrt der Partei würde sich fortsetzen: 2009 holte sie bei einer Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern noch 29 Prozent. Ein Hoffnungsschimmer könnte für die Wahlkämpfer der Blick auf den Trend sein. Bei der Umfrage im Oktober hatte Die Linke mit 4 Prozent die Sperrklausel noch gerissen.

Grüne bleiben stabil

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern können laut Umfrage mit 8 Prozent rechnen, das entspräche ungefähr ihrem Ergebnis von 2021. Anders dagegen sieht es für die FDP aus: Die Liberalen liegen bei nur noch drei Prozent - gut fünf Punkte weniger als 2021. Für das BSW wachsen die Umfragezahlen nicht mehr in den Himmel. Aktuell käme die Partei der Namensgeberin Sahra Wagenknecht auf 11 Prozent, vier Punkte weniger als bei der Umfrage im Oktober.

AfD auch bei Landtagswahl vorn

Bei der Sonntagsfrage zur Landtagswahl zeigen sich ähnliche Entwicklungen. Auch hier wäre die AfD mit jetzt 30 Prozent deutlich stärkste Kraft, sie baut ihren Vorsprung um zwei Punkte aus. Auf Platz 2 folgt die SPD mit 22 Prozent und hält damit ihr Umfrageergebnis vom vergangenen Oktober. Runter geht es für die CDU, sie käme auf 17 Prozent. Linke und Grüne würden im Vergleich zur vergangenen Umfrage leicht zulegen, auf 7 beziehungsweise 6 Punkte. Die FDP scheitert mit 3 Prozent klar an der Sperrklausel. Das BSW wäre dagegen im Landtag vertreten, allerdings nicht so stark wie noch im vergangenen Oktober. Die Euphorie des Anfangs scheint verflogen, die Wagenknecht-Partei käme bei einer Landtagswahl auf 10 Prozent, vier Punkte weniger als noch im Herbst 2024.

Mit wem könnte Schwesig regieren?

Nach diesen Zahlen könnte Ministerpräsidentin Schwesig nur mit einer Dreier-Koalition aus CDU und BSW weiterregieren. Ein linkes Bündnis mit Grünen und Linken hätte deutlich keine Mehrheit. Rechnerisch ergebe sich auch eine Mehrheit aus AfD und Union - bisher lehnt die CDU eine Koalition mit der "Alternative" ab. Laut Umfrage ist eine geringe Mehrheit weiter mit der Arbeit der rot-roten Landesregierung eher unzufrieden. Bei den persönlichen Bewertungen einzelner Spitzenpolitiker liegt Ministerpräsidentin Schwesig allerdings unverändert im Plus - 51 Prozent sind zufrieden mit ihr, 46 sind es nicht. Schwesig ist mit einem Bekanntheitsgrad von 97 Prozent außerdem die Politikerin, mit der die Menschen im Land am ehesten ein Gesicht verbinden.

Migration weiter Top-Thema

Die Zuwanderung bleibt für die Menschen in Meklenburg-Vorpommern das wichtigste Problem, allerdings sagen das mittlerweile nur noch 26 Prozent. Im Oktober brannte es noch 31 Prozent auf den Nägeln. Infratest-dimap hat die Umfrage zwischen dem 20. und 25. Januar erhoben. Die Tat von Aschaffenburg, bei der mutmaßlich ein abgelehnter Asylbewerber zwei Menschen tötete, ereignete sich am 22. Januar, also mitten im Erhebungszeitraum. Auf Platz 2 und 3 in der Abfrage der größten Probleme folgen die Themen Bildung und Wirtschaft.

AfD immer "normaler"

Eine Entwicklung, die in den Parteizentralen und bei den Wahlkämpfern außerhalb der AfD Sorge auslösen dürfte, zeichnet sich bei der Frage ab, wem am ehesten zugetraut wird, Probleme zu lösen. Denn erstmals liegt in dieser Frage die AfD ganz vorn, sie macht einen Sprung um 5 Punkte auf 21 Prozent. Wahlforscher meinen, die "Kontaktvorbehalte" seien im Schwinden begriffen. Anders formuliert: Die AfD wird - trotz ihres mehr oder weniger offenkundigen Rechtsextremismus - als normale Partei gesehen. Die SPD rutscht im Kompetenzranking auf Platz 2 ab, 19 Prozent trauen ihr zu, die wichtigsten Aufgaben zu lösen. Es folgen CDU und mit Abstand Die Linke, BSW und Grüne. Auffällig bleibt, dass ein großerTeil der Befragten (16 Prozent) von keiner Partei glaubt, sie könne die Probleme lösen.

Das Studiendesign des Wahl-Trends von infratest dimap Durchgeführt wurde die Befragung von Infratest dimap im Auftrag des NDR zwischen dem 20. bis 25. Januar 2025. Befragt wurden insgesamt 1.185 Befragte Wahlberechtigte aller Altersgruppen, Bildungsabschlüsse und Geschlechter in Mecklenburg-Vorpommern mittels computergestützter Telefon- und Online-Interviews. Insgesamt wurden 695 Telefoninterviews und 490 Online-Befragungen durchgeführt. Da mehr als 1.000 Personen quer durch alle soziodemografischen Merkmale befragt wurden, gilt die Wahlumfrage als repräsentativ. Die Schwankungsbreite beträgt 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 10 Prozent und 3 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 Prozent.

