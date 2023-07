MV-Tag in Neubrandenburg: Mecklenburg-Vorpommern hat gefeiert Stand: 03.07.2023 04:39 Uhr In Neubrandenburg ist am Wochenende der MV-Tag gefeiert worden. Rund 40.000 Besucher kamen in die Vier-Tore-Stadt.

Es war das erste Mal nach 2018, dass das laut Landesregierung größte Bürgerfest im Nordosten gefeiert wurde. Es war der Höhepunkt des 775. Stadtjubiläums. Alle Landkreise und Städte, aber auch viele Unternehmen, Verbände und Vereine aus dem Nordosten präsentierten sich mit eigenen Ständen in der Innenstadt. Ein Höhepunkt war der Auftritt am Samstagabend von Stargast Jonas Monar auf der NDR Bühne. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) hatten das Fest eröffnet, das unter dem Motto "Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV" stattfand.

NDR zum Anfassen

Die Besucher in Neubrandenburg konnten sich in diesem Jahr auf zahlreiche Höhepunkte freuen. Neben einem umfangreichen Programm auf der Landesbühne und in der Konzertkirche gab es zahlreiche Aktionen von Vereinen und Verbänden. Der NDR war am gesamten Wochenende vor Ort. Auf der Wiese an der Turmstraße konnten Besucher unter anderem mit Reporterinnen und Reportern aus dem NDR Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg sprechen.

Vorstellung von Ministerien, Verbänden und Vereinen

Neben dem Programm gab es verschiedene Erlebnisbereiche wie die Landesmeile MV. An Ständen präsentierten sich sich Ministerien, Kreise und Städte sowie Ämter, Verbände und Vereine. In Neubrandenburg seien die Vielfalt, der kulturelle Reichtum und die Lebensqualität in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut gezeigt worden, so Ministerpräsidentin Schwesig. Dass Neubrandenburg zum 775. Geburtstag Gastgeberin für den MV-Tag war, mache die Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger stolz, so Oberbürgermeister Witt.

Zur Finanzierung des MV-Tags stellte das Land in diesem Jahr insgesamt 460.000 Euro bereit, Neubrandenburg steuerte 15.000 Euro bei. In zwei Jahren findet der MV-Tag in Greifswald statt. Schon im kommenden Jahr richtet Mecklenburg-Vorpommern die bundesweiten Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin aus.

