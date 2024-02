Stand: 02.02.2024 08:39 Uhr Lützow: Lebloser Mann in LKW gefunden - Polizei ermittelt

In Lützow (Nordwestmecklenburg) ist am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Imbisses eine Person leblos in einem LKW aufgefunden worden. Der 58-jährige Fahrer aus der Nähe von Uelzen in Niedersachen stand mit seinem Fahrzeug bereits seit Mittwochabend auf dem Parkplatz. Aufmerksame Passanten riefen die Rettungskräfte. Diese konnten nach Eintreffen allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei gibt es keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder einen Suizid. Der Leichnam wurde beschlagnahmt - es wird ermittelt.

