Lüdersdorf: Vermisstes Känguru "Skippy" wieder eingefangen Stand: 08.07.2024 17:15 Uhr Das ausgebüxte Känguru "Skippy" wurde seit Anfang des Jahres gesucht. Nun ist es in Lüdersdorf, an der Grenze zu Schleswig-Holstein, wieder aufgetaucht und konnte eingefangen werden.

Der Eigentümer des Kängurus ist Jens Kohlhaus aus Burg bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Er habe bereits mehrmals versucht, das Tier wieder einzufangen, was sich jedoch als schwierig erwies. Zuletzt wurde Skippy Ende März zwischen den Orten Sülten und Sagsdorf gesichtet.

Känguru 80 Kilometer von seinem Zuhause entfernt eingefangen

"Skippy" sei am Donnerstag von einem Mann in Lüdersdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) eingefangen worden, teilte die Polizei jetzt mit. Das ist nah an der Grenze zu Schleswig-Holstein und rund 80 Kilometer von seinem heimischen Gehege entfernt. Nun befindet sich das Känguru in der Pferdebucht des Mannes und der Eigentümer des Ausreißers ist informiert worden. Ob das Känguru schon an seinen Besitzer übergeben wurde und wo es sich in den mehr als sechs Monaten herumgetrieben hat, bleibt vorerst unklar.

