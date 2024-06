Stand: 13.06.2024 11:19 Uhr Lüdersdorf: Polizei findet in Wohnung Waffen und Munition

In Lüdersdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz mit Unterstützung von Spezialkräften. Zuvor war die Wismarer Polizei auf einen möglicherweise illegalen Waffenbesitz hingewiesen worden. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an und es kam zu einer Durchsuchung. Dabei wurden gleich mehrere Waffen samt zugehöriger Munition sichergestellt. Gegen den 58-jährigen Besitzer hat die Kriminalpolizei Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

