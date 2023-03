Lübz: Unbekannte sprengen Geldautomaten am Markt Stand: 05.03.2023 07:25 Uhr Bislang noch unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen Geldautomaten in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprengt. Neben der Bankfiliale wurden weitere Geschäfte beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr am Markt. Die Explosion war so heftig, dass Scherben und Rahmenteile des Schaufensters bis auf die gegenüberliegende Straßenseite flogen. Mehrere benachbarte Läden wurden durch die Trümmer beschädigt. Ob und wie viel Geld gestohlen worden ist, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Kriminalpolizisten suchen am Tatort nach Spuren. Mitarbeitende des technischen Hilfswerks sollen nun außerdem die Statik des Gebäudes prüfen.

Polizei sucht nach drei Tätern

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge werden drei Personen gesucht. Die Täter flüchteten den Angaben nach mit einem dunklen Fahrzeug. Es könnte sich laut den Beamten um einen BMW-Kombi handeln. Die Fahndung läuft. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei in Plau unter der Telefonnummer 038735/8370, in jeder anderen Polizeidienststelle oder bei der Onlinewache melden.

Vor fast genau fünf Jahren, am 5. März 2018, wurde genau in der gleichen Filiale in Lübz ebenfalls der Automat aufgesprengt. Damals konnten einen Tag später zwei der drei Täter gefasst werden.

