Stand: 25.01.2024 10:49 Uhr Lübesse: Unbekannte stehlen Kupferkabel aus Solarparks

In den vergangenen Tagen haben bisher unbekannte Täter Kupferkabel im Wert von mindestens 90.000 Euro aus drei Solarparks in Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. In der Nacht zu Dienstag und zu Mittwoch sollen sich die Täter Zutritt zum Unternehmensgelände verschafft und Kabel von Solarmodulen demontiert haben, so die Polizei. Ermittelt wird jetzt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

