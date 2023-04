Stand: 27.04.2023 15:18 Uhr Ludwigslust: Zwei Kinder von Pkw erfasst und verletzt

Am Donnerstagvormittag gab es in Ludwigslust einen Verkehrsunfall mit zwei Mädchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten sie die Käthe-Kollwitz-Straße überqueren und wurden dabei von einem Pkw erfasst. Ein 12-jähriges Mädchen erlitt schwere Verletzungen, die 13-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

