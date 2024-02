Stand: 28.02.2024 10:34 Uhr Ludwigslust: Polizei warnt vor Anrufen von falschen Polizisten

Der Polizei werden derzeit wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten gemeldet. Zuletzt am Dienstagvormittag in Ludwigslust. Ein Unbekannter hatte sich am Telefon als Polizeibeamter des Reviers Hagenow ausgegeben. Er sagte, dass angeblich Einbrecher in der Region unterwegs seien und stellte dann gezielt Fragen zu Wertgegenständen im Haus. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Informationen preiszugeben. Dubios scheinende Telefonate sollten schnell beendet werden.

