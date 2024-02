Stand: 19.02.2024 13:35 Uhr Ludwigslust: Betrunkener mit Softairwaffe fällt mehrfach auf

Ein betrunkener 40-Jähriger hat am Sonnabend drei Polizeieinsätze ausgelöst. Zunächst fiel er in einer Tankstelle bei Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) durch Pöbeleien auf. Die Beamten ermittelten bei ihm 2,69 Promille und stellten eine Softairwaffe sicher. Der Störer, gegen den Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet wurden, kam zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Abends fiel der Mann erneut auf: Er versuchte in die Räume eines Wohlfahrtsverbandes einzudringen. Zuvor hatte er angeblich mehrere Blumentöpfe an einem Privathaus umgestoßen - auch hier wurde Anzeige erstattet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.02.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim