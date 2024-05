Stand: 04.05.2024 17:08 Uhr Ludwigslust: 150 Biker bei Sternfahrt für Demokratie und Toleranz

Am Samstag haben sich rund 150 Biker am Ludwigsluster Lindencenter zur 23. Sternfahrt getroffen. Die Strecke führte unter Polizeibegleitung nach Rüterberg an der Elbe, wo die Motorradfahrer die dortige Gedenkstätte besuchten. Über Boizenburg und Wittenburg fuhr die Kolonne der Zweiräder dann weiter zur Gedenkstätte des KZ Wöbbelin. Dort legten die Biker Kränze zum Gedenken an die Opfer nieder. Nach rund sieben Stunden Fahrt wurden die Fahrerinnen und Fahrer schließlich in Grabow mit Grabower Schaumküssen empfangen. Die Sternfahrt für Demokratie und Toleranz war vor 23 Jahren als Antwort auf Umtriebe rechter Parteien im Landkreis ins Leben gerufen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.05.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim