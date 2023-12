Stand: 20.12.2023 15:08 Uhr Lubmin: Neue Teile für hochradioaktiven Transport

Bei der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH in Lubmin sind am Mittwoch Teile für den Transport von Castorbehältern angeliefert worden. Damit sollen später insgesamt 74 hochradioaktive Behälter von dem alten Zwischenlager in einen Neubau gebracht werden. Für die neue Halle läuft derzeit das Genehmigungsverfahren. Die reine Bauzeit schätzt EWN auf etwa vier Jahre.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.2023 | 16:00 Uhr