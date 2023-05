Stand: 29.05.2023 17:34 Uhr Lubmin: 400 Teilnehmer bei Demo gegen LNG-Terminals

In Lubmin (Kreis Vorpommern-Greifswald) haben etwa 400 Menschen unter anderem für Frieden und gegen geplante LNG-Terminals demonstriert. Zudem forderten sie Greifswalder auf, beim Bürgerentscheid im Juni gegen Containerunterkünfte für Flüchtlinge zu stimmen. Die Kundgebung wurde durch zahlreiche Polizisten gesichert. Nach der Kundgebung schlossen sich viele Protestierende einem Demonstrationszug durch Lubmin an. An einer Landesstraße blockierten sie für etwa eine halbe Stunde einen Kreisverkehr.

