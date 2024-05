Liveticker: Schwere Gewitter und Starkregen - Die Unwetterlage in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 22.05.2024 17:58 Uhr Schwere Gewitter können heute über Mecklenburg-Vorpommern aufziehen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Auch Starkregen über mehrere Stunden mit Regenmengen zwischen 50 und 100 Liter pro Quadratmeter ist regional nicht ausgeschlossen. In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns gelten Unwetterwarnungen.

Das Wichtigste in Kürze:

DWD verlängert Unwetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnung für Teile Mecklenburg-Vorpommerns bis 18:30 Uhr verlängert. Es ziehen wiederholt Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen (40 l/qm) in kurzer Zeit sowie Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) und Hagel.

Tipps fürs Autofahren bei Gewitter

Bei Regen, Sturm und heftigen Böen kann es auf den Straßen gefährlich werden. Autofahrer sollten ihre Fahrweise unbedingt den Wetter- und Sichtverhältnissen anpassen. Der ADAC rät: runter vom Gas, den Sicherheitsabstand vergrößern und vorausschauend fahren. Wenn die Scheibenwischer bei Starkregen auf höchster Stufe arbeiten, sollte man höchstens 80 Stundenkilometer fahren. Liegt die Sichtweite bei unter 50 Metern, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h - auch auf Autobahnen. Als Faustregel gilt außerdem: Geschwindigkeit gleich Abstand. Außerdem muss die Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden.

Erste Gewitter im Kreis Vorpommern-Greifswald

Aus Brandenburg und Westpolen kommend ziehen nun erste Gewitter in den Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie in die Feldberger Seenlandschaft.

In Schwerin entspannt sich die Lage allmählich

In Schwerin entspannt sich die Lage. Nach rund anderthalb Stunden blitzt und donnert es nun kaum noch und es gibt auch keinen Starkregen mehr. Sogar die Vögel zwitschern wieder. Dennoch sind in Schwerin einige Straßen überflutet, wie beispielsweise an einer Schule in der Schlossgartenallee.

VIDEO: Unwetter in MV: Schlossgartenallee in Schwerin überflutet (1 Min)

Keine Unwettergefahr mehr in Elbregion

In der Elbregion Mecklenburg-Vorpommerns besteht laut NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee keine Unwettergefahr mehr. Es ist dort auf 15 bis 17 Grad abgekühlt, während zugleich an der Seenplatte noch Temperaturen um 26 Grad gemessen werden. Dazwischen besteht weiter Starkregengefahr von Nordwestmecklenburg über Schwerin, den Norden und Osten des Kreises Ludwigslust-Parchim, der Mecklenburgischen Seenplatte und dem Westen des Landkreises Rostock. Kleiner Hagel ist möglich, dazu weiter Sturmböengefahr. Bis zum Abend soll es von Rostock bis Usedom und weiter nördlich trocken bleiben.

Lauter Donner und überflutete Straßen

Anwohner in Schwerin berichten von extremen Lautstärken durch das Gewitter. Die Rede ist unter anderem von vibrierenden Wohnhäusern und zitternden Fensterscheiben.

Gewitter mit vielen heftigen Blitzen und Donner

Derzeit ziehen blitzintensive Gewitter mit Starkregen in einem Bereich von der Mecklenburgischen Seenplatte über Schwerin bis nach Nordwestwmecklenburg nordwestwärts über das Land. Seien Sie vorsichtig.

VIDEO: Unwetterlage in MV: NDR Reporter Christoph Loose in Schwerin (1 Min)

Verhaltenstipps bei Blitz und Donner

In den sozialen Netzwerken von NDR MV haben wir erklärt, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Wie Gewitter mit Blitz und Donner entstehen und wie im Ernstfall Erste Hilfe geleistet wird, lesen Sie hier. Wichtig ist: Wird ein Mensch direkt oder indirekt vom Blitz getroffen, kann es zum Herzstillstand kommen. Bei sofortiger Erster Hilfe bestehen jedoch gute Chancen für eine Reanimation. Mehr als 80 Prozent der Betroffenen lassen sich in den ersten fünf Minuten erfolgreich wiederbeleben. Deshalb sollte man bei einem leblosen Blitzschlagopfer sofort mit einer Herzdruckmassage beginnen. Angst vor "Reststrom" ist unbegründet, den gibt es nicht.

Unwetterwarnung vom DWD jetzt auch für Kreis Nordwestmecklenburg

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung auf den Landkreis Nordwestmecklenburg ausgedehnt. Es treten wiederholt Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und Hagel. Die Warnung gilt zunächst bis 18 Uhr.

Feuerwehr rechnet gegen 19 Uhr mit ersten Vorfällen

Die Leitstelle der Feuerwehr in Westmecklenburg hat noch keine Meldungen über Gewitterschäden. Das hat ein Sprecher dem NDR bestätigt. Bei Betrachtung der Lage gehe man davon aus, dass gegen 19 Uhr die ersten Vorfälle gemeldet werden, heißt es weiter. Währenddessen sind auf dem Schweriner See immer wieder Donner und Blitze zu sehen und es gibt heftige Windschübe. Darüber hinaus gibt es starke Sichteinschränkungen.

Landkreis Ludwigslust-Parchim: 23,2 l/m² Regen gefallen

In Dodow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwischen 15 und 16 Uhr 23,2 l/m² Regen gefallen, meldet NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm aus dem NDR Wetterstudio auf Hiddensee.

Heftiger Regen auch in Schwerin

Es ist dunkel in der Landeshauptstadt. Dichte Wolken bestimmen den Himmel über Schwerin. Außerdem hat es auch dort jetzt angefangen zu regnen.

Amtliche Unwetterwarnung für Teile Mecklenburg-Vorpommerns

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung für Teile Mecklenburg-Vorpommerns herausgegeben. Neben dem südwestlichen Mecklenburg ist auch die Mecklenburgische Seenplatte betroffen. Der DWD warnt davor, dass wiederholt Gewitter aufziehen können. Es werden heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (Bft 8) und Hagel erwartet.

Starker Regen zwischen Neustadt-Glewe und Schwerin

Zwischen Neustadt-Glewe und Schwerin haben teils kräftige Regenfälle eingesetzt. Die Leitstelle in Westmecklenburg hat bisher noch keine wetterbedingten Einsätze zu vermelden. Auch in Vorpommern ist die Lage noch entspannt. Die Leitstellen in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen sind aber vorgewarnt und für mögliche Einsätze bereit.

VIDEO: Unwetter in MV: Erste Ausläufer erreichen Süden des Landes (1 Min)

Die Wetteraussichten für den Nachmittag

Für Mecklenburg-Vorpommern werden vom Nachmittag an teils schwere Gewitter mit ergiebigem Regen, Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erwartet. Bei länger anhaltenden Regenfällen werden Mengen zwischen 40 und 80 Litern je Quadratmeter innerhalb von drei bis sechs Stunden nicht ausgeschlossen. Dem mehrjährigen Mittel zufolge sind für den Nordosten etwa 50 Liter für den gesamten Monat Mai üblich. Besonders betroffen sein könnte laut Vorhersage ein Streifen von Wismar bis in die Mecklenburgische Seenplatte sein. Auch für die Nacht zum Donnerstag werden gebietsweise noch starke Regenfälle und vereinzelt Unwetter erwartet.

Wetter über Wettercams im Land beobachten

Unsere NDR Reporterinnen und Reporter sind auch heute wieder im ganzen Land unterwegs, um das Wetter zu beobachten und von den Geschehnissen vor Ort zu berichten. Auch Sie haben die Möglichkeit, das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern im Blick zu behalten - über die NDR Wettercams. Eine ist beispielsweise auf dem Dach des Mecklenburg Studios in Schwerin angebracht und zeigt den Himmel über dem Schweriner See. In Rostock liefert die Livecam aktuelle Bilder vom Dach des NDR Ostseestudios. Und auch in Greifswald befindet sich die Livecam auf dem Dach des NDR Vorpommernstudios.

Regen könnte Waldbrandgefahr verringern

Der erwartete Niederschlag könnte in den Wäldern des Landes weiter für Entspannung sorgen. Denn in Teilen des Landes herrscht wegen der ausgedörrten Böden noch immer erhöhte Waldbrandgefahr, insbesondere im Landkreis Ludwigslust-Parchim, rund um Güstrow und im südlichen Vorpommern.

Blitz und Donner in Neustadt-Glewe

In Neustadt-Glewe blitzt und donnert es bereits. Auch in Schwerin sind die ersten Donner zu hören.

Stadtfest in Parchim wird aufgebaut

In Parchim wird gerade der Wochenmarkt abgebaut. Anschließend beginnen die Aufbauarbeiten für das Stadtfest, das vom 24. bis 26. Mai stattfindet. Die Veranstalter arbeiten dafür mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr zusammen. Alle beteiligten wollen laut eigener Aussagen vorsichtig und aufmerksam sein, wenn beispielsweise Zelten aufgestellt werden. Die Bühnen sollen erst morgen aufgebaut werden.

Autofahrer aufgepasst: Gefahr von Aquaplaning steigt

Vor allem Autofahrer sollten bei der angekündigten Wetterlage aufpassen. Die Gefahr von Aquaplaning ist bei Starkregen besonders hoch, weil die Autoreifen schnell die Haftung zur Fahrbahn verlieren können. Außerdem führen eingeschränkte Sichtverhältnisse unter diesen Umständen häufig zu witterungsbedingten Unfällen. Die Polizei rät bei starken Regenschauern dazu, das Tempo deutlich drosseln.

So viel Regen, wie sonst im ganzen Mai

Von der Lübecker Bucht und Wismar bis zur Mecklenburgischen Seenplatte, "da könnte es richtig nass werden", sagt NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm. Vor allem die westlichen Landesteile von Mecklenburg-Vorpommern werden betroffen sein, "dort gibt es die heftigsten Regengüsse mit Gewittern". Nordwestmecklenburg, die Stadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Westen des Kreises Mecklenburgische Seenplatte und des Landkreises Rostock müssen demnach mit Unwettern rechnen. Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden und etwa bis zu 100 Liter pro Quadratmeter könnten in diesen Teilen MVs fallen. "Das sind Regenmengen, die in den Vorjahren im ganzen Mai gefallen sind", so Kreibohm.

Pegelstände in Mecklenburg-Vorpommern: Derzeit überwiegend im Normalbereich

Vor dem erwarteten Unwetter am Mittwoch und Donnerstag liegen die Pegelstände in Mecklenburg-Vorpommern überwiegend im Normalbereich oder sind leicht erhöht. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie stellt auf seiner Internetseite die Pegel von Bächen, Seen und Flüssen dar, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern betrieben werden. Die Messwerte werden in acht Meldestufen eingeteilt. Auf dem Portal finden sich auch Informationen zu den Alarmstufen. So stellt sich die Lage im Nordosten derzeit dar:

