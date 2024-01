Stand: 17.01.2024 07:44 Uhr Linstow: Auszeichnungen im Landesfußball MV verliehen

Der Fußballtrainer sowie -spieler des Jahres 2023 in Mecklenburg-Vorpommern kommen vom 1. FC Neubrandenburg 04. Beide sind beim Jahresempfang des Landesfußballverbandes am Dienstag ausgezeichnet worden. Zum Spieler des Jahres ist Fatlind Memaj gewählt worden, mit 22 Toren in 13 Spielen führt er in der Verbandsliga aktuell die Torjägerliste an. Sein Trainer beim FC Neubrandenburg Daniel Nawotke hat die Auszeichnung als Trainer des Jahres erhalten hat. Sirko Müke vom SV Union Wesenberg wurde zum besten Schiedsrichter gewählt. Weitere Preise gab es unter anderem für das Engagement von Ehrenamtlichen oder Vereinen: den Integrations- und Vielfaltspreis erhielt zum Beispiel der Verein Kickers JuS 03 aus Stavenhagen. Durch seine Arbeit biete er unter anderem Menschen aus der Flüchtlingsunterkunft Jürgenstorf ein sportliches Zuhause.

