Stand: 06.04.2024 12:30 Uhr Lietzow: Mehrere Wohnhäuser wegen eines Gaslecks evakuiert

Wegen einer beschädigten Gasleitung in Lietzow auf Rügen mussten am Vormittag mehrere Personen ihre Wohnhäuser verlassen. Insgesamt 20 Menschen waren betroffen. Auf einem privaten Grundstück versuchten Anwohner, einen verstopften Abfluss freizubekommen. Dabei beschädigten sie versehentlich eine Gasleitung. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Lietzow, Sagard und Sassnitz sowie der Polizei evakuierten die umliegenden Wohnhäuser. Der Netzbetreiber wurde informiert. Schon nach kurzer Zeit konnte das Gasleck geschlossen werden. Die Betroffenen konnten inzwischen in ihre Häuser zurückkehren.

