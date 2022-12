Stand: 03.12.2022 16:06 Uhr Lehmkuhlen: Gasaustritt in kleinem Dorf südlich von Schwerin

Im südlich von Schwerin gelegenen Lehmkuhlen ist am Nachmittag eine Gasleitung bei privaten Bauarbeiten beschädigt worden. Die Polizei hat die Kreisstraße 62 vorsorglich gesperrt und drei Wohnhäuser evakuiert. Der Gasversorger sei informiert worden, habe das Gas zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht abgestellt, hieß es von der Polizei. Erst am Freitag war in Sukow bei Schwerin ein Gasleck in einer Leitung bei Bauarbeiten aufgetreten. Es konnte schnell repariert werden.

