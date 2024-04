Stand: 08.04.2024 08:00 Uhr Lassan: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Lassan (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei ist der 38-Jährige von der Fahrbahn abgekommen, in einen Straßengraben gefahren und dort gestürzt. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher noch nicht klar. Der Biker musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

