Stand: 29.06.2023 17:24 Uhr Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern beginnen mit der Ernte

Erste Landwirte in Nordwestmecklenburg haben ihre Wintergerste vom Feld geholt, laut Bauernverband werden in den nächsten Tagen Betriebe in allen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns mit der Ernte beginnen. Dadurch werden vermehrt Mähdrescher und Traktoren bis in die späten Abendstunden auf den Straßen unterwegs sein, so der Verband. Er rechnet mit Ertragseinbußen von etwa zehn Prozent unter dem langjährigen Mittel, auf ökologisch bewirtschafteten Flächen könnte der Verlust höher liegen. Grund dafür sei das relativ warme und trockene Wetter im Frühjahr, auf vielen Feldern sei Getreide vertrocknet und der Mais verkümmert. Auch der Raps entwickelte sich nicht wie gewünscht.

