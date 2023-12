Landtag MV stimmt Verkauf des Schlossensembles Karlsburg zu Stand: 15.12.2023 11:29 Uhr Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat einstimmig den Verkauf des Schlossensembles Karlsburg beschlossen. Die landeseigenen Flächen sollen für rund 250.000 Euro an Helmuth Freiherr von Maltzahn verkauft werden.

Das Schlossensemble Karlsburg soll verkauft werden. Das hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns am Freitag einstimmig beschlossen - das Land hat an dem Komplex in Karlsburg keinen Bedarf. Das Ensemble umfasst ein Schloss, drei mehrstöckige Labor- und Verwaltungsgebäude sowie eine denkmalgeschützte Parkanlage. Helmuth Freiherr von Maltzahn will die landeseigenen Flächen für rund 250.000 Euro erwerben.

Weitere Informationen Letzte Landtagssitzung 2023: Kitas und Kliniken Die Landesregierung soll sich beim Bund für ein einmaliges Nothilfeprogramm für Krankenhäuser einsetzen. mehr

Gelände soll Ausbildungsstätte mit Wohnraum werden

Im Landtagsbeschluss steht auch, was nach dem Verkauf mit dem Schloss passieren soll: Es soll eine Ausbildungsstätte für medizinische Berufe werden - mit Wohnräumen insbesondere für ältere und pflegebedürftige Menschen. Auch touristische Veranstaltungen sollen möglich sein. Das Land spare so die Kosten für den Betrieb und auch eine denkmalgerechte Sanierung sei damit gewährleistet, sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Das Schloss wurde 1773 fertiggestellt. Seit 1950 beherbergt es das Institut für Diabtetesforschung und -behandlung. Von 2011 bis 2019 wurde es von der Unimedizin Greifswald genutzt und dann zurück an das Land übertragen.

Weitere Informationen Gutachter empfehlen mehr Kooperationen der Unikliniken in MV Unter anderem wird eine Fusion der Universitätsmedizin Rostock mit dem städtischen Klinikum Südstadt vorgeschlagen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.12.2023 | 11:00 Uhr