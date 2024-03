Stand: 25.03.2024 17:18 Uhr Landkreis Rostock: Polizei stoppt Raser - Führerschein weg

Kurz hinter dem Dorf Kritzkow (Landkreis Rostock) war das Rennen vorbei: Die Polizei stoppte einen 25-jährigen Autofahrer, der zuvor innerorts mit Tempo 120 und außerorts mit bis zu 200 Stundenkilometern unterwegs war. Laut Polizei habe der Raser am Sonntagabend mit hohem Tempo zwei andere Fahrzeuge in der Ortschaft Kuhs überholt und eine rote Ampel in Kritzkow überfahren. Die Polizei stellte gegen ihn Strafanzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Rennens. Die Ermittler suchen nach zwei weiteren Beteiligten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock