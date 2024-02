Landgestüt Redefin: Minister setzt Leiter vor die Tür Stand: 02.02.2024 14:48 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister hat den Leiter des Landgestüts Redefin von seinen Aufgaben entbunden. Die Gründe dafür will er nicht preisgeben.

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat den Leiter des Landgestüts Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von seiner Tätigkeit entbunden. Zu den Gründen für diesen für die Öffentlichkeit überraschenden Schritt allerdings schweigt der Minister. Der 54-jährige Christoph Seite hatte den Posten in Redefin erst im Oktober 2020 angetreten. Der Minister informierte die Belegschaft des Gestüts am Donnerstag persönlich über die Personalentscheidung.

Lobende Worte zum Abschied

Nach außen hin hatte Backhaus lobende Worte für den bisherigen Gestütsleiter. Seite habe "das Gestüt auf einen guten Weg gebracht. Ich bedauere, dass dieser Weg nun nicht mehr gemeinsam weiter beschritten werden kann". Backhaus dankte Landstallmeister Seite "für seine engagierte Arbeit und wünsche ihm im weiteren Berufsleben viel Erfolg". Zu den konkreten Hintergründen wollte das Ministerium auch am Tag nach der Entlassung unter anderem mit Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte Seites nichts sagen.

Kommissarische Leiterin kommt aus dem Ministerium

Bis eine neue Geschäftsführung eingesetzt werden kann, soll Kristin Romanowski das Landgestüt leiten. Sie ist derzeit Referatsleiterin im Landwirtschaftsministerium. Außerdem gehört die Pferdezüchterin seit 2023 dem Vorstand des Pferdesportverbands Mecklenburg-Vorpommern an. Der Betriebswirt Christoph Seite hatte für die Brauerei Lübz und den Getränkehersteller "Güstrower Schlossquell" gearbeitet, bevor er zwei Jahre lang das Lewitz-Gestüt von Paul Schockemöhle in Neustadt-Glewe leitete. Im Oktober 2020 wechselte er als Nachfolger von Antje Kerber an die Spitze des Landgestüts Redefin.

Das Gestüt Redefin ist das Landgestüt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es liegt in der Gemeinde Redefin im Landkreis Ludwigslust-Parchim und dient unter anderem der Hengstzuchtund der Durchführung von Hengst- und Stutenprüfungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.02.2024 | 08:00 Uhr