Landesregierung: AG Gleichstellung nimmt Arbeit auf Stand: 29.11.2022 15:03 Uhr Die Landesregierung will die Gleichstellung von Männern und Frauen mit einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe stärker voranbringen. Diese soll am Mittwoch mit ihrer Arbeit beginnen.

In der Arbeitsgruppe sollen die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre aus allen Ministerien über Gleichstellung beraten. Das Thema spiele überall eine Rolle, "abseitige Ressorts" gebe es nicht, sagte die Landesbeauftragte für Gleichstellung, die Linken-Politikerin Wenke Brüdgam. Sie wird die Arbeitsgruppe künftig leiten. Im Bereich "Landwirtschaft und Umwelt" etwa könne man darüber diskutieren, wieviel Land in Mecklenburg-Vorpommern in der Hand von Frauen sei oder wie man diese für Berufe im Bereich "Erneuerbare Energien" gewinnen könne.

Anregungen über Website möglich

Gleichstellung sei nicht mit der Brechstange durchzusetzen, sagte Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke). Konkrete Maßnahmen nannte sie noch nicht. Diese sollen bis Ende 2024 in einem Rahmenprogramm erarbeitet werden. Anregungen könnte dann auch jeder über eine eigens eingerichtete Website und E-Mail-Adresse beisteuern.

