Landeserntedankfest in Stralsund: Gottesdienst und Oldtimer Stand: 05.10.2024 08:52 Uhr An diesem Wochenende feiern Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern das Landeserntedankfest. Erstmals richtet die Hansestadt Stralsund die Feierlichkeiten aus.

Der Alte Markt, die Hansawiese, der Fischmarkt und die Hafeninsel in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Wochenende Schauplatz des 33. Landeserntedankfestes. Während des Festes wird die Semlower Straße für den Autoverkehr gesperrt. Jagdhornbläser aus Bremerhagen eröffnen das Fest heute um 10 Uhr auf dem Alten Markt. Bühnenprogramm ist bis 20 Uhr geplant. In einer großen Freiluftausstellung sind auf der Hafeninsel schon morgens zahlreiche historische Landwirtschaftsmaschinen zu sehen. Die komplette Semlower Strasse verwandelt sich in eine Regionalprodukte-Meile. Am Abend wird der Rathauskeller zur Partylocation.

Landeserntedankfest am Sonnabend und Sonntag

Mit einem Festgottesdienst in St. Nikolai, der über Leinwand auf den Alten Markt übertragen wird, und einem Festumzug durch die gesamte Altstadt geht das Landeserntedankfest am Sonntag in die zweite Runde. Organisiert wird das Fest von der Hansestadt Stralsund, dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt MV, dem Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, dem Land-Frauenverband und vielen weiteren Akteuren wie dem Landesjagdverband und der Landesforst. Der NDR unterstützt. Die Schirmherrschaft übernimmt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 04.10.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen