Stand: 19.01.2023 13:32 Uhr Laage: Finanzinvestor übernimmt APEX Group

Der luxemburgische Finanzinvestor Exceet übernimmt die APEX Group mit Sitz in Laage (Landkreis Rostock). Das teilte das Unternehmen mit. APEX bezeichnet sich selbst als Pionier für grüne Wasserstoff-Elektrolyseanlagen für Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Durch die Übernahme wird APEX an der Frankfurter Börse notiert sein. Die Transaktion bringt dem Unternehmen nach eigenen Angaben 87 Millionen Euro an frischem Kapital ein. Das Geld soll dazu dienen, die laufenden rund 50 Projekte von APEX rund um die Erzeugung von grünem Wasserstoff voranzutreiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.01.2023 | 16:30 Uhr